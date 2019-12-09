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Stoltenberg: AB üyesi olmayan ülkeler NATO için kilit öneme sahip

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

09.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:24Stoltenberg: AB üyesi olmayan ülkeler NATO için kilit öneme sahip

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi. NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "AB ve NATO rekabet içinde olmamalı. Birlikte hareket ederek daha fazla başarı kaydetmeli. AB'nin savunma alanındaki girişimlerini NATO destekliyor" ifadelerini kullandı. AB üyesi olmayan NATO üyelerinin ittifak için kilit bir rolü olduğunu belirten Stoltenberg, "AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ise, NATO'nun AB için önemine dikkat çekerek, "NATO çok güçlü bir ittifak. Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli bir yere sahip. AB ülkeleri olarak NATO ile sorumluluk paylaşımında bulunmalıyız" sözlerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles'in görüşmesinden görüntüler

-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles'in ortak basın açıklaması



Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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