Stoltenberg ile Vucic Kosova'yı Görüştü

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Kosova'nın kendi ordusunu kurma girişimlerine dair gelişmeleri görüştüğü bildirildi.Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sırp liderin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştüğü, ikilinin bölgede barış ve istikrarın korunması gerektiği noktasında mutabık oldukları ifade edildi.Vucic'in, "Kosova'nın kendi ordusunu kurmak için doğru zaman olmadığı" yönündeki açıklamasından dolayı Stoltenberg'e teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, ikilinin sürekli ve doğrudan irtibat halinde olacağı bildirildi.Açıklamada, Sırbistan Ordusu'nun, Kosova'da NATO önderliğinde görev yapan Kosova Gücü ile yeniden düzenli irtibat kurması noktasında mutabık kalındığı aktarılırken, tarafların düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunacağı ve gelişmeleri izleyeceği kaydedildi.Vucic'in, Kosova hükümetinin Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması hakkında da Stoltenberg'i bilgilendirdiği ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan bu uygulamanın Kosova'daki Sırp halkı için de sorun teşkil ettiğini söylediği ifade edildi.Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bölgedeki barış ve istikrarın korunması noktasında yaptığı katkılar için Sırp lidere teşekkür ettiği bildirildi.Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Güvenlik Güçlerinin Kosova Ordusuna dönüştürülmesi için 14 Aralık'ta mecliste oylama yapılacağını açıklamış, Sırbistan ise bu karara sert tepki göstermişti.Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı. Sırbistan ise hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.