Stoltenberg küresel güvenliği sağlamak hepimizin görevi

Stoltenberg Küresel güvenliği sağlamak hepimizin göreviBelçika (DHA) 'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamalarının ardından NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa 'yı bir arada tutan tek birlik olduğunu belirterek, mevcut seyri korumanın 'her ülkenin görevi' olduğunu söyledi.Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO'nun 70 yıl öncesinden daha güçlü olduğunu ve neredeyse bir milyar insana güvenlik sağladığını vurgulayan Stoltenberg, 'İki hafta sonra NATO liderleri Londra'da bir araya gelecek ve birlikte, birliğin 70'inci yıldönümünü kutlayacağız. Yarın, NATO üyesi dışişleri bakanları Londra toplantısı için yapılan hazırlıkları tamamlayacaklar. Özellikle transatlantik ilişkinin gücü hakkında bu kadar soru işareti oluşmuşken, bu liderler görüşmesinin zamanı gelmişti. Müttefikler arasında ticaret, iklim, İran nükleer anlaşması ve son olarak Kuzeydoğu Suriye sorunu gibi çeşitli alanlarda anlaşmazlıklar belirdi. Fakat müttefikler arasındaki bu farklılıklar yeni bir şey değil, bunlara rağmen NATO geçen yetmiş yıl boyunca daha da güçlendi ve neredeyse bir milyar insana güvenlik sağlamaya devam ediyor. Hatta, Avrupa ve Kuzey Amerika şu an, son 10 yılda görülmediği kadar birlikte çalışıyor. Caydırma ve savunma çalışmalarımızı güçlendiriyor, siber saldırılar ve hibrid tehditlere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz' diye konuştu.'100 MİLYAR DOLAR YATIRIMIMIZ BULUNUYOR'Savunma harcamalarının arttığını ve bunu korumanın önemine dikkat çeken Stoltenberg, 'NATO'ya dahil olmak bütün ülkelerin ulusal çıkarına destek oluyor. Yaptığımız her şeyin yükünü eşit olarak paylaşıyoruz. Şu an Avrupa müttefikleri ve Kanada ile birlikte savunma harcamalarını artırdığımız beşinci yılın içindeyiz. Savunma için de fazladan 100 milyar dolar yatırımımız bulunuyor. Bu, göz ardı edilemeyecek bir gelişim ve bu hızı korumayı planlıyoruz. NATO Avrupa ve Kuzey Amerika'yı bir araya getiren ve stratejik güvenlik problemleriyle mücadele eden, Avrupa ile transatlantik güvenliği sağlayan tek birlik ve birliğimizin gücünü korumak hepimizin görevi' ifadelerini kullandı.