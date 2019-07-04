Stranger Things 3. sezon 1. bölüm nasıl izlenir? Stranger Things 3. sezon izle

Muhteşem bir sonla 2. sezonunu tamamlayan Stranger Things 3. yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni isimlerin katıldığı dizi 4 Temmuz'da Netflix'de olacak. Stranger Things 3. sezon izle…

STRANGER THİNGS 3. SEZON NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Bir grup çocuğun sıra dışı deneyiminin konu alan dizinin 3. sezonu 4 Temmuz'da Netflix'de yayınlanmaya başlayacak. 8 bölümlük sezonu izlemek için Netflix'e 1 aylık ücretsiz üyelik yapmak mümkün. Dizinin Jim Hopper karakterini canlandıran David Harbour, 3. sezon ile ilgili:

''Bana kalırsa 1., 2. ve 3. bölümleri yavaş bir hızla izleyebilirsiniz. Ancak 4. bölüme geldiğinizde, 5 saat boyunca dizinin başından kalkmayacaksınız.

Netflix bize bölümleri gönderdiğinde ilk 4 bölümü yavaş yavaş izledim. Ancak sonraki 4 bölüme geldiğimde bir gecede bitiriverdim. Bana kalırsa tüm sezonun asıl olayı 4. bölümde patlıyor. 4. bölümün 8. bölüme bağlanışı da çok güzel.'' şeklinde konuştu.

STRANGER THİNGS 3. SEZON İZLE

STRANGER THİNGS KONUSU

Bilim kurgu ve gerilim dizisi Stranger Things, 12 yaşındaki Will'in bir anda ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Tüm halk ve polisler Will'i aradığı sırada ortaya çıkan gizemli ve yetenekleri olan bir kız her şeyi değiştirir. Sıra dışı yaratıkların dünyada görünmeye başlaması ile 4 arkadaş bunlarla mücadele etmeye başlar.

STRANGER THİNGS OYUNCULARI

Stranger Things'in baş rollerinde Winona Ryder yer alırken kadrosunda; David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine gibi oyuncular bulunuyor.