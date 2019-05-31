"Stranger Things" Coca-Cola kutularında

Kaynak: AA

Coca-Cola ve Netflix iş birliğiyle, "Stranger Things" dizisinin görselleri Coca-Cola kutularında yer alacak.Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da 3. sezonu ile yayına girecek olan dünyaca ünlü "Stranger Things" dizisinin görselleri, haziran ayından itibaren 250 mililitrelik Coca-Cola kutularında yer alacak."Coca-Cola & Stranger Things" projesinin lansmanı, Türkiye'nin önderliğinde, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı ülkelerle aynı anda yapılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, iş birliğine ilişkin, "Coca-Cola markasının tarihinde, popüler kültür önemli bir yere sahip. Biz de yeni iş birlikleri, yeni içerikler ile markamızın tarihindeki önemli kültürel akımlarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Stranger Things iş birliği de bunun iyi bir örneği. Bu iş birliği ile markamızın sunduğu yeni ve farklı bir deneyimi tüketicilerimizle buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.