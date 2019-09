Stranger Things'in 4. sezonu Netflix tarafından onaylandı

Netflix tarafından, "dünyada büyük yankı uyandıran" Stranger Things'in dördüncü sezonun onaylandığı ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle özel bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Duffer Kardeşler, Netflix için önümüzdeki yıllarda çekilecek birçok dizi ve filmin yapımını üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix'in Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, Duffer Kardeşler'in, Stranger Things ile dünyanın dört bir yanından izleyicileri büyülediğini belirterek, "İlişkilerimizi güçlendirerek, hayal güçlerini ortaya koyacakları yeni dizi ve filmleri üyelerimizin beğenisine sunacağımız için son derece heyecanlıyız. Duffer Kardeşler'in "The Upside Down" dünyasının dışına çıktıklarında neler yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duffer Kardeşler ise Netflix ile olan ilişkilerinin devam edecek olmasından heyecan duyduklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright ve Matt Thunell bize ve dizimize bir şans verdi ve bu şans hayatımızı sonsuza dek değiştirdi. Tüm Netflix ekibi ilk toplantımızdan Stranger Things 3'ün lansmanına kadar her adımda bize destek oldu ve yaratıcı süreçlerde bize hayalimizdeki özgürlüğü tanıdı. Birlikte daha fazla hikaye anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Elbette, ilk önce Hawkins'e dönüş yolculuğuyla başlayacağız."

Kaynak: AA