Strasbourg'da Noel Pazarı Yakınında Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Fransa
'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Reuters
'a konuşan polis kaynakları olayda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Polis
saldırganı arıyor.
Çevredeki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restaurant ve barların içine saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş çve çıkışlar kapatıldı.
Fransa İçişleri Bakanlığı
"halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.
Yerel gazeteci Bruno Poussard kent merkezindeki caddede 10 elden fazla silah sesi duyulduğunu, önce 1-2 el ateş edildikten sonra atış hızının arttığını belirtti.
Kentte bulunan Avrupa
Parlamentosu'na giriş çıkışlar da güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Fransa
11 Aralık 2018 Salı 23:31