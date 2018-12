Strasbourg Saldırganının Ölüm Haberini, "Şerif'e Ateş Ettim" Şarkısıyla Veren Kanaldan Özür

14 Aralık 2018 Cuma 22:12



Strasbourg saldırganı 'Cherif Chekatt'in ölüm haberini 'I Shot The Sheriff ( Şerife/ Polis memuruna ateş ettim) şarkısı ile veren Fransa 'nın en ünlü haber kanalı BFM'den özür açıklaması geldi.Fransa'nın en ünlü haber kanalı BFM, Strasbourg'da 3 kişiyi öldüren teröristinin ölüm haberi için yaptığı özel yayınında, Bob Marley 'in "I Shot The Sheriff Sheriff ( Şerife/ Polis memuruna ateş ettim)" şarkısını çaldı. Durumu fark eden Fransızlar ciddi bir haber kanalının yaptığı bu davranışı sosyal medya üzerinden protesto etti. Kullanıcılar şarkının içeriğinde 'bir polis memurunun vurulması'nın anlatıldığına dikkat çekerek kanalı yaptığı hatadan dolayı eleştiri yağmuruna tuttu.Gelen eleştiriler üzerine, kamuoyundan özür dileyen kanal yönetimi yapılanın bir hata olduğunu ve duruma sebep olan personeli bulmak üzere kanal içerisinde soruşturma başlatıldığını açıkladı. - PARİS