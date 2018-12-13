Strasbourg Saldırısıyla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

Fransa
'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Strasbourg saldırısının failini bulmak için yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Fransız polisi, 3 kişinin hayatını kaybettiği Strasbourg saldırısının failini bulmak için Neudorf Mahallesi'ne bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda saldırının faili olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Cherif Chekatt'a ulaşılamazken olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan kaçmıştı. Emniyet güçleri, saldırıyı 29 yaşındaki Strazburg
doğumlu Sherif Chekatt'ın gerçekleştirdiğini belirtmiş ve Chekatt'ın "Fiş S" olarak bilinen takip edilen kişiler arasında yer aldığı aktarılmıştı. - STRASBOURG
Fransa
13 Aralık 2018 Perşembe 20:19