"Strateji belgemiz önceliklerimizi ortaya koyuyor"

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Yargı Reformu Stratejisi'yle ilgili "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor. " dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Yargı Reformu Stratejisi Programı" düzenlendi. Adalet Bakanı Gül , burada yaptığı konuşmada, hazırlıkları yaklaşık bir yıldan bu yana devam eden Strateji Belgesi'nin yargı alanındaki reformlarda yeni bir sayfa açacağına inandığını söyledi.Doğru işleyen, ihtilaflara süratle ve adaletle cevap veren bir yargı sisteminin her vatandaşın hakkı olduğunu belirten Gül, devlet-toplum ilişkilerinin hukuk temelinde işlemesinin en önemli kriterinin, adaletin mazeretsiz tecelli etmesine imkan sağlamak olduğunu dile getirdi.Yargının ihtilaflar karşısındaki hakemliğinin, hukuk devletinin başlıca meşruiyet kaynağı olduğuna dikkati çeken Gül, "Yargı mensuplarımız, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarını özenle koruyarak kapılarına 'adalet' talebiyle gelen herkese ayrımsız hizmet etmeye devam edecektir. Hukukun ve vicdanın sesi dışında başka hiçbir sese kulak vermeden adaleti gerçekleştirecektir." diye konuştu.Abdulhamit Gül, Türkiye 'de yargıyı bir istihkam mevzisi, bir güç merkezi olarak gören FETÖ'nün, bu ülkeye en büyük ihaneti yaptığını ifade etti.FETÖ'nün yargıyı araçsallaştırdığını, toplumun adalet duygusunu zayıflattığını ve kurumlar üzerinde de ağır bir tahribat bıraktığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:"Yargıyı bu virüsten kurtarmanın zarureti kadar, FETÖ ihanet şebekesinin açtığı yaraları onarmanın ve neden olduğu tahribatı acilen gidermenin önemini de biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünün eşiğinde, yargı sistemini daha işlevsel kılmak için bütün dikkatimizle çalışıyoruz. Yargı sisteminin adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler üstünde yükselmesi için çabamız sürekli olacaktır. Bu belge, reformcu siyasetimizde ne ilk ne de son adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz, reformcu karakterini ilk günden beri korumuştur. Bugüne kadar gerçekleştirilen iyileştirmelerle yargıya ayak bağı olan pek çok sorun çözülmüş, büyük ilerlemeler sağlanmıştır.""Ortak aklın izini sürdük"Reform ajandasında şimdi yeni bir sayfa açtıklanına değinen Bakan Gül, "Yenilediğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle önümüzdeki beş yılın yol haritasını ortaya koyuyoruz. Malumunuz olduğu üzere, bu belge, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde ilk kez 2009 yılında hazırlanmış, 2015 yılında yenilenmiştir. İçeriği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak bu üçüncü belge, süreçle ilgili ülkemizin siyasi niyetini de yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı."Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizin seyri ne olursa olsun, biz, çağına yaraşan ve insanımızın hak ettiği bir yargı sistemini kurma hedefinde kararlıyız." diyen Gül, şöyle devam etti:"Hareket noktamız her şeyden önce milletimizin ihtiyaçlarıdır. Hazırlık sürecini bu ihtiyaçlar temelinde katılımcı bir anlayışla yürüttük. Ortak aklın izini sürdük. Bakanlıklar ve kamu kurumları, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Uygulamanın içerisindeki yargı mensuplarımızı, avukatları dinledik. Yedi ayrı büyükşehirde vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Yargı ve teşkilat mensuplarımıza yönelik geniş ölçekli anketler düzenledik. Yüksek mahkemelerimizin değerli görüşlerine müracaat ettik. Akademisyenler, avukatlar, yazar ve gazetecilerle bir araya geldik.Bu süreçte 20 bin kişiyle istişare ettik. Literatür taramalarından, uluslararası raporlardan geniş ölçüde yararlandık. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yetkili ve uzmanlarla bir araya geldik. Bu yöntemle belgenin omurgasını oluşturan 9 temel amacı, bu amaçlara bağlı 63 hedefi ve bu hedeflerin altında yer alan 256 faaliyeti belirledik. Hazırlık sürecindeki teşhisler de teklifler de tabii olarak çeşitliydi. Farklı fikirler, farklı öneriler arasından, üzerinde en geniş biçimde mutabakat sağlanan konuları belgeye aktarmaya özen gösterdik. Bu mutabakatın reform çabalarımızın başarıya ulaşmasında büyük katkısı olacağına inanıyoruz.""Temel vizyonumuz 'güven veren ve erişilebilir adalettir"Bakan Gül, Strateji Belgesi'yle ilgili şu bilgileri verdi:"Strateji Belgemiz her biri çarpıcı, somut hedeflerden ve uygulanabilir, denetlenebilir faaliyetlerden oluşuyor. Belge, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor. Bunlar, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Hak ve özgürlüklere en geniş saygıdır. Hak arama yollarının açık ve işler tutulmasıdır. Hukuki güvenlik ve hukuk istikrarının korunmasıdır. Hak taleplerinin makul sürede karşılık bulmasıdır. Bütün bunlarla vatandaş memnuniyetini esas alan uygulamalardır. Temel vizyonumuz 'güven veren ve erişilebilir adalettir. Güven veren adalet, merkezine insanı alan politikalar demektir. Sistemi hak ve hakkaniyet eksenine oturtmaktır. 'Güven veren adalet' derken, adaleti sağlama amacı önündeki bütün engelleri kaldırmayı anlıyoruz."Strateji Belgesi'nin önemli yenilikler içerdiğine dikkati çeken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:"Güven veren adalet, aynı zamanda toplum vicdanını rahatlatan, onu teskin ve tatmin eden kararlar demektir. Bir tek suçun bile cezasız kalmasına rıza gösteremeyiz. Bir tek masumun bile haksız yere suçlanmasını kabul edemeyiz. 'Güven veren adaletin bir diğer boyutu, adına karar verilen milletimizle sağlam iletişim köprüleri kurmaktır. Yargı yetkisini Türk milleti adına kullanırken, milletin yargıya inancı ve desteğini korumak çok önemlidir. Doğru ve adil kararların, toplumun vicdanında da doğru ve adil olarak anlaşılması için ilave bir gayret göstereceğiz.Güven veren adalet, jüristokrasiye değil, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne açılan içtihat kapıları kurmaktır. Hukuk eğitiminin kalitesi, hukukçunun ehliyeti, yargı mensuplarının niteliği bunun için belirleyici olacaktır. Sistemin güven vermesi, her bir vatandaşımızın hak ve özgürlükleri konusunda kendisini, maddi ve manevi varlığını güvende hissetmesidir. Bir ihtilaf, bir niza çıktığında, bir anlaşmazlık baş gösterdiğinde vatandaşın hakkına en adil, en emin ve en hızlı biçimde ulaşacağını bilmesi ve buna inanmasıdır.""Reform çalışmalarımızın ekseni-takvimi bellidir"Gül, bugün açıklanan bu belge ile güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin taahhüdünü verdiklerini vurgulayarak, "Yargı Reformu Strateji Belgesi bu taahhüdün yerine getirilmesi için başta Bakanlığımız olmak üzere bütün kurumlarımıza düşen görev ve sorumlulukları belirliyor. Reform çalışmalarımızın ekseni-takvimi bellidir. Sürecin şeffaf biçimde takibini de 'Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu' yapacaktır." dedi.