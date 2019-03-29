Stratejik Buluşmalar Haftası'19 Başlıyor

"Stratejik Düşünce Topluluğu" her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirmiş olduğu Stratejik Buluşmalar Haftası'19 programını bu sene de herkesle buluşturuyor.

FARKLI FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde; 2017 yılında üniversitenin farklı fakültelerinden birçok öğrencinin birleşerek, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler genelinde çalışmalar yapmak ve analizler üretebilmek amacıyla oluşturduğu tarafsız bir öğrenci topluluğu olmayı kendine vizyon edinmiş, Sosyal Bilimler alanında kurumsal bir yapı oluşturmak, gerçekleştirilen organizasyonlar aracılığıyla farklılık yaratıp, mevcut küresel sistemin karar mercilerinde yer edinecek bireyler yetiştirmek, başta İstanbul Medeniyet Üniversitesi olmak üzere ulusal alanda öncü bir öğrenci topluluğu haline gelmeyi amaçlayan "Stratejik Düşünce Topluluğu" her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirmiş olduğu Stratejik Buluşmalar Haftası'19 programını bu sene de herkesle buluşturuyor.

"DONANIMLI HALE GELMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR"

Stratejik Düşünce Topluluğu kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli konularda konferanslar, kitapfilm ve belgesel analizleri, kültürel ve stratejik geziler ile birlikte topluluğun vitrin etkinliği olarak görülen ''Stratejik Buluşmalar Haftası'' adlı program düzenlemiş ve düzenlemeye de devam ediyor. Topluluk yönetim kurulu, idare kurulu ve üyeleri her fırsatta okulunu daha çok marka haline getirmeyi amaçlayarak gelecekte de kendi hayatları için akademik ve kültürel anlamda donanımlı bir hale gelmek için çaba gösteriyor.

KONU TÜRK DIŞ POLİTİKA

Geçen yıl düzenlenen Stratejik Buluşmalar Haftası'18 programının temel konu başlığı ''Medya ve Siyaset'' olarak düzenlenerek alanında uzman birçok değerli konuşmacı, öğrenciler ile buluşmuştu. Bu yılki düzenlenen programda ise temel konu başlığı ''Türk Dış Politikası'' olacaktır. Bu bağlamda bu sene de programda birçok büyükelçi, akademisyen, gazeteci, siyasetçi olacaktır. Program devletimizin üst düzey bir yetkilisinin 10 Nisan Çarşamba günü sabah saat 10.00'da açılış konuşması ile başlayacak olup 11 Nisan Perşembe günü saat 16.45'te sonlanacaktır. Programda 10 oturumun 9 tanesine katılanlara katılım belgesi verilecektir. Üniversite dışından da programa katılmak açık olup, programa dışarıdan katılmak isteyenlerin aşağıdaki iletişim numarasından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bu sene düzenlenen programa konuşmacı olarak katılacak kişilerin isimleri şöyledir:Emekli Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa KARTOĞLU, Emekli Büyükelçi- İMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet KAVAS, KAFKASSAM Başkanı Doç.Dr. Hasan OKTAY, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail SAFİ, İMÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV, Emekli Büyükelçi Dr. Onur ÖYMEN, Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Oğuz ÇELİKKOL, Uludağ Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayyar ARI.

ÖĞRENCİLERE İÇİN TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILACAK

Stratejik Düşünce Topluluğu yönetiminin program öncesi vermiş olduğu şu mesaj, programın temel hatlarını belirlemiştir. İşte topluluk yöneticilerinin vermiş olduğu mesaj: Küreselleşen dünyada devletler ve milletler arası ilişkiler artmakta, diplomasi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bu değişime ve gelişen diplomasiye uyum sağlamak elzemdir. Etkili politikalar ile devletin ve milletin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak mümkündür. Bu seviyeye erişmek için geleceğin politika üreticileri olan üniversite öğrencilerinin güncel Türk Dış Politikası'nın tüm dinamiklerini en ince ayrıntısına kadar öğrenmeleri gerekmektedir. Bu bilinç ile organize edilen "Türk Dış Politikası" ana başlıklı Stratejik Buluşmalar Haftası programı, alanında uzman akademisyenler, diplomatlar, siyasetçiler ile idealist ve araştırmacı öğrencileri buluşturmayı hedeflemektedir. Türkiye genelinden birçok üniversiteden katılan öğrenciler ile konuşmacılar arasında entelektüel birikim ve tecrübe aktarımı sağlanması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Stratejik Düşünce Topluluğu çatısı altında birleşen tüm öğrenci arkadaşlarımız vatanseverlik paydasında buluşup çalışmalarını da ona göre yapmaktadırlar. ''Bütün ümidim gençliktedir.'' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde vicdanı, aklı ve fikri hür gençler olarak Atamızın şu sözlerinin ''Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." bilincinde olup aydınlık bir geleceğin temsilcileri olmak için çalışmalara devam edeceğiz."