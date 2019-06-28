28.06.2019 14:48
Haberler » Yaşam » Haber

Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyesi Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı , Ahmet Gürses , Özgür Algın, Recep Gırca, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Stratejik Planlama hakkında birçok bilginin verildiği toplantıda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpçioğlu, konuşmacı olarak katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Subaşı , Şeyh Edebali , Bilecik , Yaşam

Son Dakika Haberleri
14:47 Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı
13:28 Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı kampanya
12:55 Karayolları Kars'ta kaldırımları yapıyor
12:52 Şahin'den yıkıcı ailesine jet çözüm
12:39 Madencilik Kümelemesi seçimini yaptı
12:32 Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı
12:32 18 yıl sonra ilk sesi duydu