Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Stratonikeia meydanında "Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı" sergileniyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında bulunan ve korumaya alınan Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı, 87 yıl sonra köy meydanında sergileniyor.

11.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:39
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında bulunan ve korumaya alınan Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı, 87 yıl sonra köy meydanında sergileniyor.
Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia Antik Kenti 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezi rotasında yer alıyor.
Ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, şehir caddeleri, tiyatro, tarihi cami gibi eserleri görebildiği "Gladyatörler Şehri" olarak ünlenen antik kentin meydanında ise Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı ziyaretçilerini karşılıyor.
Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt , AA muhabirine, antik kentin birçok dönemde önemli yere sahip, dünyanın en büyük mermer kenti olduğunu söyledi.
Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını vurgulayan Söğüt, bir benzeri olmayan Stratonikeia'nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi.
Söğüt şöyle devam etti:
"Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak korunduğu başka bir kent bulunmuyor. Stratonikeia'da sütunlu cadde, hamam, tiyatro, tapınak, tarihi evler, cami ve çeşmeler gibi yapılar bulunuyor. Köy meydanlarının kazı ve restorasyonu yapıldı. Çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Stratonikeia'da korunan eserlerden birisi de Cumhuriyet'in onuncu yılında, o zamanın köy meydanına dikilmiş olan anıt. Stratonikeia'daki çalışmalar esnasında, daha önce köy meydanına dikilmiş olan Onuncu Yıl Anıtı'nı bulduk. Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarında buna benzer anıtlardan tüm merkezi yerleşimlerin meydanlarına dikilmiş ve 29 Ekim 1933 tarihinde açılışı yapılmıştı. Ancak şimdi bunlardan bilinen örnek sayısı çok az. Anıtı, kentte çalışma yaparken bulduk. 87 yıl sonra korumaya aldık. Köy meydanının girişinde sergilemeye başladık."
Kentin şu an ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Söğüt, "Bu dönemde evde kalmamız şart. Tekrar çalışmaya başladığımızda, farklı dönemlerden anıtları bulmaya ve uygun yerde sergilemeye, antik dönemden günümüze eserleri bir elin parmakları gibi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu. Stratonikeia meydanında ’Cumhuriyet’in 10. Yıl Anıtı’ sergileniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Söğüt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Haberler ›› Güncel ››Stratonikeia meydanında 'Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı' sergileniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü - Haber 14:20: Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber 14:19: Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 14:18: Burdur'da karantinadaki 15 kişi evlerine gönderildi - Haber 14:18: Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler