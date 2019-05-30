Strazburg'da bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

Fransa 'nın Strazburg şehrinde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Strazburg şehrinde yer alan ve turistik bölge olan Küçük Fransa bölgesinin, büyük bir kısmı tahliye edildi.

Yerel medya, polise yapılan bomba ihbarı sonrası polis ekiplerinin Küçük Fransa bölgesinde bulunan 130 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu. Bölgenin Strazburg şehrindeki en yaygın turistik bölge olduğu belirtildi.

Bomba imha uzmanlarını yaptığı çalışma sonrası bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA