Strazburg Filarmoni Orkestrası CRR'de Müzikseverleri Büyüledi!

Eleştirmenler tarafından "Lizst'in yeniden beden bulmuş hali" olarak adlandırılan 23 yaşındaki piyanist Alexandre Kantorow'un da yer aldığı konser sonrası, uzun süre alkışlar dinmedi.

Konseri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Strazburg Belediye Başkanı Rolland Ries, Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve eşi Sülün Buchwalter, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcı Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı'da izledi.

Strazburg Filarmoni Orkestrası

1994'te 'Ulusal Orkestra' adı verilen, hem Fransız hem de Alman geleneğinin mükemmel temsilcisi niteliğindeki 110 sanatçısıyla Fransa'nın en büyük orkestralarından olan Strazburg Filarmoni Orkestrası 2012'den bu yana Marko Letonja'nın yönetmenliğinde sahne almaktadır. Senfoni konserlerinin yanı sıra Ren Ulusal Operası'yla performanslar sergileyen Orkestra, Müzik Festivali ve Strazburg'un önde gelen kurumlarının prestijli etkinliklerine de katılmaktadır. Cité de la Musique et de la Danse, Aubette, Opéra and Espace Django gibi etkinliklerde yer alan Strazburg Filarmoni, yoğun bir oda müziği sezonunu da sanatseverlere sunmaktadır.

Claus Peter Flor

Kendine has müzik kabiliyetiyle dünya çapında ün kazanan şef Claus Peter Flor'un geniş repertuvarında Avusturya-Alman besteciler Bruckner, Mahler, Strauss, Brahms ve Schumann'dan eserler yer alırken Çek müzisyenler Dvorak ve Suk eserlerinden de Malezya Filarmoni ile pek çok albüm kaydı gerçekleştirmiştir. 1953 yılında Leipzig'de doğan ve müzik kariyerine Weimar ve Leipzig'de keman dersleriyle başlayan Flor, ilk olarak Rolf Reuter daha sonra Rafael Kubelik ve Kurt Sanderling ile birlikte çalıştı. 1984'te Konzerthausorchester Berlin'in Genel Müzik Direktörü oldu. Ayrıca Leipzig Gewandhaus ve Dresden Staatskapelle gibi diğer büyük Alman orkestralarıyla düzenli ortaklıklar kurdu. Sahneye ilk çıkışını, yönetmesi için iki kere davet edildiği Berlin Filarmoni ile 1988 yılında gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca Londra'daki Filarmoni Orkestrası, Dallas Senfoni Orkestrası, Tonhalle Orchester Zürich ve Malezya Filarmoni Orkestrası gibi çok sayıda seçkin orkestra ile çalıştı.

Alexandre Kantorow

Fransa'da doğan Alexandre Kantorow; Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Franck Braley ve Rena Shereshevskaya gibi isimlerden eğitim aldı. Kantorow, 22 yaşında katıldığı "Uluslararası Çaykovski Yarışması"yla altın madalya kazanan en genç Fransız piyanist oldu. Eleştirmenler tarafından (Klasik) "Piyanonun genç çarı" ve "Liszt'in yeniden beden bulmuş hali" olarak adlandırılan Kantorow, daha şimdiden dünyanın birçok yerinden üst düzey davetler alarak ödüller topladı.

"à la Russe" albümü ile birçok önemli ödüle sahip olan Kantorow ayrıca Choc de l'Année (Classica), Diapason découverte (Diapason), Supersonic (Pizzicato) ve des Doppelmonats (PianoNews) gibi çalışmalara da imza attı. Alexandre Kantorow, Safran ve Banque Populaire gibi vakıflardan da ödüller kazandı, 2019 yılında Profesyonel Eleştirmenler Derneği tarafından "Yılın Müzikal Keşfi" ödülüne layık görüldü.