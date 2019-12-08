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Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van'da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

08.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:28Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
'da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 2019 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan 'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Aralık, İzmir, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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