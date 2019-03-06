Street1227 Ajans Başkanı Oğuzhan Saruhan Konferansa Katıldı

Türkiye'de birçok markaya çözümler üreten Dijital Ajans Street1227'nin Ajans Başkanı ayrıca Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin? kitabının yazarı Oğuzhan Saruhan Yalova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansa katıldı.

Yüksek oranda katılım gerçekleşen seminerde öğrencilere sosyal medyanın önemi üzerine fikirlerini aktaran Saruhan, 'Sosyal medya yeni dünyanın en önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. Sosyal medyanın katılımcı, yayılımcı, hızlı ve neredeyse ücretsiz olması, insanlar tarafından büyük ilgi görmesine neden oldu. Bu ilgiyle beraber, sosyal medya hem markalar hem de tüketiciler için birer pazar yerine döndü. Bugün konuştuğum yapay zeka ve algoritmalarla birlikte, sosyal medyanın farklı versiyonlarını ve fırsatlarını hep birlikte göreceğiz' dedi.

Konuşmasından sonra öğrencilerden plaket alan Oğuzhan Saruhan, bazı öğrencilere Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin? isimli kitabını imzaladı.