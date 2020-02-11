Stres dişleri de olumsuz etkiliyor!

Uyku esnasında oluşan ve çeneleri çok kuvvetli olarak birbirine sürtmenin, dişleri gıcırdatma (bruksism) olduğunu ve ülkemizde görülme sıklığının %20'lere kadar ulaştığını söyleyen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, "Bruksizm ile ilgili araştırmalar diş gıcırdatmanın sebebini merkezi sinir sistemi rahatsızlığından ileri geldiğini gösterirken, bazı araştırmalar ise diş gıcırdatmanın sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme hareketsizliklik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamaktadırlar" diye konuştu.

Diş sıkma ve gıcırdatmanın daha çok gece uykudayken istemsiz bir aktivite olduğu ancak bu durumun hastalar tarafından genellikle farkına varılmadığını söyleyen Diş Hekimi Eşkar; "Diş sıkma ve gıcırdatmanın birçok nedeni var ve bu nedenler arasında; stres ve kişisel özellikler, uyku düzeni, uyku esnasındaki solunum bozuklukları, travmatik yaralanmalar, merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları, yasadışı ilaç kullanımı (ekstazi), ilaç tedavileri (seratonin), alkol, kafein ve sigara kullanımı gibi faktörler sayılabilir. 'Bruksizm', en sık görülen uyku bozukluklarından, uykuda konuşma ve horlamadan sonra 3. sırada karşımıza çıkıyor. Hastalar genellikle diş gıcırdattığının farkında bile olmuyor. Hasta bize ancak dişlerde hassasiyet, aşınma, sallanma ve kırılma, diş sinirlerinde ölüm, çevre dokularda yaralanma, çene eklem rahatsızlıkları, baş ağrısı ve fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda geliyor. Hastanın eşi ya da yakınları da bu durumdan rahatsız oluyorlar" dedi.

Diş Gıcırdatmamanın Çaresi Var

Diş sıkma ve gıcırdatma tedavisinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Dt Eşkar, "Uygulanan tedavi metodu çoğunlukla kişiye özel yaptığımız gece plaklarıyla ya da ortopedik apareylerle ( splint) aktivitenin kontrol altına alınmasını ve meydana gelebilecek patolojik veya fiziksel değişikliklerin önlemesini içerir. Hastanın rahatsızlığına göre yumuşak ya da sert olarak kişiye özel yapılarak tek çeneye yerleştirilen ve düzenli olarak uyumadan önce takılan bu apareyler diş gıcırtırtısı nedeniyle dişe zarar verecek her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya yarar. Diş apareyleri, diş gıcırdatma sonucu meydana gelebilecek diş minelerinin aşınması, dişlerin sallanması ve hatta diş kayıplarını önlemeye yardımcı olur . Yalnız düzenli kullanım şarttır" diye konuştu.

Bununla birlikte diş gıcırdatmanın altında yatan diğer stres kaynaklı problemler için de bir uzmandan yardım almalarında fayda var diyen Diş Hekimi Eşkar, diş gıcırdatma belirtilerini şöyle sıraladı.

Diş Gıcırtama Belirtileri

Sabahleyin kalktığınızda yanaklarınızda ağrı varsa

Çene haraketlerinde kısıtlılık

Ağzınızı rahat açamıyorsanız, açtığınızda ağrı varsa ve gün içinde de ağrı devam ediyorsa

Kulağa ve başa yayılan ağrılarınız varsa

Ağız açma kapama sırasında zorluğun dışında klik, klak gibi sesler çıkıyorsa, uykuda dişlerinizi gıcırdatıyor olma ihtimaliniz çok yüksek.