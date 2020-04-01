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'Stresi azaltmak için çiçek satın alın'

ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, koronavirüs nedeniyle ihracatı tamamen duran çiçek sektöründe yüzde 100'e yakın iş kaybı olduğunu belirterek, "Bilimsel olarak, çiçeklerin insanların ruh halini iyileştirdiği, stresi ve strese...

01.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:56
'Stresi azaltmak için çiçek satın alın'

ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, koronavirüs nedeniyle ihracatı tamamen duran çiçek sektöründe yüzde 100'e yakın iş kaybı olduğunu belirterek, "Bilimsel olarak, çiçeklerin insanların ruh halini iyileştirdiği, stresi ve strese bağlı depresyonu azalttığı kanıtlanmıştır. Bu zor günlerde siz de çiçek satın alın" diye çağrıda bulundu.

OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, yoğun iş gücü gerektiren ve hassas tarımsal ürünler üreten süs bitkileri sektörünün virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini söyledi. Salgın nedeniyle sektörde üretimin en yoğun olduğu bu dönemde, ürünlerin satılamadığı ve çöpe atıldığını kaydeden Yılmaz, "Yüzde 100'e yakın iş kaybı oluşmuş durumdadır. Gümrük kapıları kapanmış, en fazla ihracatımız olan ülkelerle ticaret durmuş, özellikle günlük, mevsimlik tüketilmesi gereken kesme çiçek ve mevsimlik çiçeklerde de tüketim durma noktasına gelmiştir" dedi.

Hollanda başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde de talebin sıfırlandığını anlatan Yılmaz, "Ürünler zayi olmaktadır. Üreticinin bu yükün altından kalkması ve bir daha aynı üretimi gerçekleştirmesi de mümkün olmayacaktır. Yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan 500 bin kişiye dolaylı istihdam yaratan ve bu insanların ailelerinin geçimlerini sağlayan sektörümüzde işletmelerimiz zor durumdadır" diye konuştu.

Çiçeklerin yaydığı sosyal mesajlarla sevgiyi, mutluluğu, huzuru hissettirdiğini kaydeden Yılmaz, "Bilimsel olarak, çiçeklerin insanların ruh halini iyileştirdiği, stresi ve strese bağlı depresyonu azalttığı kanıtlanmıştır. Yaşadığımız koronavirüs salgını sırasında da toplumsal refahı korumaya yardımcı olmak için kullanılabilirler. Bu nedenle özellikle bu günlerde, hayatımızda çiçeklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kendi evinde tecrit edilen insanları yalnız kalmaktan ve umutsuzluktan koruyan bir güç olarak çiçek ve bitkiler kullanabilir. Bunun toplumun refahı üzerinde ciddi olumlu etkileri olacaktır" şeklinde konuştu.

Çiçeklerin yaşamları daha iyi hale getirme gücüne sahip ve bugünlerde dünyanın da buna gerçekten ihtiyacı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çiçek satın almak hayatınızı daha iyi hale getirecek ve aynı zamanda sektörümüzde çalışan binlerce insanın işlerine ve hayatına devam etmesini sağlayacak. Alacağınız her çiçek veya bitki, sektörümüzdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yılın bu kritik zamanında ayakta kalmalarına yardımcı olacak. Bu nedenle bu zor günlerde sizde çiçek satın alın ve dünyaya gülümsemeye devam edin" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Yılmaz, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››'Stresi azaltmak için çiçek satın alın' - Ekonomi

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