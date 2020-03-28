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Stresten uzaklaşmak için psikolojiyi pozitif etkileyecek etkinliklere odaklanılmalı

İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Dr. Nilgün Avunduk Öcal, "Sürekli olarak üzücü medya haberlerini izlemek, dinlemek, okumak, gereksiz yere endişe ve huzursuzluğumuzu artırır. Sosyal medyaya, ne denli zor olursa olsun, biraz ara verip uzaklaşalım.

28.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:32
Stresten uzaklaşmak için psikolojiyi pozitif etkileyecek etkinliklere odaklanılmalı
İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Dr. Nilgün Avunduk Öcal, "Sürekli olarak üzücü medya haberlerini izlemek, dinlemek, okumak, gereksiz yere endişe ve huzursuzluğumuzu artırır. Sosyal medyaya, ne denli zor olursa olsun, biraz ara verip uzaklaşalım. Pozitif şeylere, kontrol edebileceğimiz etkinliklere odaklanalım." ifadelerini kullandı.
Öcal, koronavirüsün toplum psikolojisine etkisi ve stres yönetimine ilişkin yaptığı açıklamada, negatif haberlerin ve bilgi kirliliğinin toplum psikolojisini ve bireylerin stresini artırdığını belirtti.
Bu dönemde pozitif haberlere ve etkinliklere yönelmenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yanlış haber ve bilginin sebep olacağı korku ve paniği önlemek için güvenilir, ciddi haber ve bilgi kaynaklarını bulup onlara sadık kalarak bilgi kirlenmesinin önüne geçebiliriz. Ayrıca olayların hızla değişip geliştiği zamanlarda her şeyi, her an takip etmek zorunda değiliz. Kendimizi her küçük ayrıntıyı bilmemize gerek olmadığına ikna edelim ve bu belirsizlik içinde rahat olmaya çalışalım. Sürekli olarak üzücü medya haberlerini izlemek, dinlemek, okumak, gereksiz yere endişe ve huzursuzluğumuzu artırır. Sosyal medyaya, ne denli zor olursa olsun, biraz ara verip uzaklaşalım. Pozitif şeylere, kontrol edebileceğimiz etkinliklere odaklanalım."
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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