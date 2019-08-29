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Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu

İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın dün yeniden harekete geçerek patlamasının ardından çevredeki turistler korku dolu anlar yaşadı.

29.08.2019 12:30 Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın dün yeniden harekete geçerek patlamasının ardından çevredeki turistler korku dolu anlar yaşadı. İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Eolie adalarında yer alan Stromboli yanardağı, dün yeniden harekete geçti. Yanardağda meydana gelen şiddetli patlamada yaralanan olmadığı ancak çevredeki turistlerin büyük korku yaşadığı öğrenildi. Patlama anında yanardağın yakınındaki bir teknenin hızla uzaklaşma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Volkanın püskürttüğü küllerin adadaki evlerin çatısını kapladığı ve patlamanın Salina adasında da hissedildiği kaydedildi. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Stromboli, temmuz ayında tekrar faaliyete geçmiş dağın çevresinde yürüyüş yapan bir kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)

İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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