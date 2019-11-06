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Struber: "3 puan almak istiyoruz"

Avusturya ekibi Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile yarın yapacakları karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve 3 puan almak istediklerini söyledi.

06.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:42 Struber:
Avusturya ekibi Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile yarın yapacakları karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve 3 puan almak istediklerini söyledi.

Avusturya ekibi Wolfsberger teknik direktörü Gerhard Struber ve oyuncu Mario Leitgeb, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Struber, yarınki karşılaşmanın UEFA kurallarına uymadığı için kendi statlarında gerçekleşmediğini, ancak Strum Graz'a ait Liebenau Stadı'nın kendileri için olumlu olduğunu ifade etti. Struber, "Başakşehir teknik olarak bizden daha üstün. Ancak bunun farkında olarak hazırlığımızı yaptım. Önemli olan maça konsantre olmak. Defansta hata yapmadan, boş alan bırakmadan oynamak" dedi.

Struber, grupta bütün takımların bir üst tura çıkmak için şansının olduğunu belirterek, "Yarın eğer 3 puanı alabilirsek bu bizim ulaşmak istediğimiz hedef için büyük bir adım olacak. Böylelikle diğer takımların karşılaşmaları bizi ilgilendirmeyecek" diye konuştu.

Futbolcu Mario Leitgeb ise İstanbul'daki karşılaşmada yaptıkları hataları yapmadan, iyi bir oyunla yarınki maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi. - GRAZ

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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