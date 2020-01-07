Haberler » Güncel » STSO Başkanı Eken'den AK Parti'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Haber

STSO Başkanı Eken'den AK Parti'ye "hayırlı olsun" ziyareti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya'yı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

07.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:19 STSO Başkanı Eken'den AK Parti'ye
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya'yı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.
STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken ziyarette yaptığı konuşmada oda olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını belirtti.
Sivas'ta birlik ve beraberliği artırmak istediklerini aktaran Eken, "Aynı yolda olduğumuzu, birliğimize ve beraberliğimize biraz daha kenetlenmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Bizim burada ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tek derdimizin Sivas olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Sivas menfaati olan her yerde biz hazırız, Sivas'ın menfaati olmayan hiçbir yerde biz yokuz. Yanlışlıkların karşısındayız." ifadelerini kullandı.
Kuruçay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Hedefimizin ve gayemizin tamamen Sivas olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü memleketimizin birçok şeye ihtiyacı var. Birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunun sağlanması için de merkez ilçe başkanı olarak bu birliği hep beraber odalarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber göstermeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Sakarya da ziyaretinden dolayı STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

AK Parti, Kuruçay, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52   Sason Gençlik Spor Kulübünün yeni oyuncularından Kaymakam Özadalı'ya ziyaret - Haber
14:51   Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alım satımlarında dolandırıcılığın önüne geçilecek - Haber
14:51   Afyonkarahisar'da köy yollarında karla mücadele - Haber
14:50   80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı - Haber
14:47   Gölcük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
7.01.2020 14:59:55