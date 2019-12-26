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STSO Başkanı Eken'den lider Sivasspor'a bilet desteği

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor-Göztepe maçında taraftarlara dağıtılmak üzere kendi adına 658, oda olarak da 258 bilet desteği sağladı.

26.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:40 STSO Başkanı Eken'den lider Sivasspor'a bilet desteği
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor-Göztepe maçında taraftarlara dağıtılmak üzere kendi adına 658, oda olarak da 258 bilet desteği sağladı.
Eken, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını belirtti.
Şehirde daha önce bayrak kampanyasını başlattıklarını anımsatan Eken, "Taraftarlarımıza deplasmanlara gidebilmeleri için ulaşım desteği veriyoruz. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in başlattığı kampanyaya da şahsım olarak 658 bilet, Sivas TSO ise 258 bilet desteği verdi." ifadelerini kullandı.
Bilet ödemelerini Sivasspor Kulübüne yaptıklarını ve biletleri taraftarların passolig kartlarına yüklediklerini aktaran Eken, "Bu süreçte taraftar desteği çok önemli. Şehir kenetlemeli ve komşularımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve çalışanlarımızın maça gitmelerini sağlamalıyız. Sivassporumuz bu yıl güzel işler yapıyor, umuyoruz sezon sonunda da şampiyon olarak ipi göğüsler." açıklamasında bulundu.

Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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