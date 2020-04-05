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STSO Başkanı Eken esnaflar için destek istedi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflar için sektör ayrımı yapılmaksızın tüm sektörlerin mücbir sebep sayılmasını beklediklerini belirtti.

05.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:44
STSO Başkanı Eken esnaflar için destek istedi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflar için sektör ayrımı yapılmaksızın tüm sektörlerin mücbir sebep sayılmasını beklediklerini belirtti.
Eken, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, alınması gereken bazı tedbirler hakkında da öneri de bulundu.
Sektör ayrımı yapılmadan tüm sektörlerin mücbir sebep sayılmasını istediklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:
"Kapanan sektörler sıkıntıda olsa bile kapanmayan sektörlerimiz de sıkıntıda. Bu anlamda tüm tüccar ve esnafımızın mücbir sebepler arasına alınmasını talep ediyoruz. Olmazsa olmazımız iş veren desteği. İşçi ödeneğinden bazı mücbir sebep sayılan sektörler yararlanıyor. Hükümetimizin bunu genişleterek tüm sektörleri kapsama almasını, orada ki 450 gün ve 60 gün şartının tamamen kaldırılmasını, tüm iş verenlerimize işçi çıkarmamak kaydıyla verilmesini talep ediyoruz."
Mart, nisan ve mayıs ayında ödenecek SSK'ların mücbir sebep sayılanlar için ertelendiğini anımsatan Eken, şöyle devam etti:
"Biz bu ertelemenin tüm sektörleri kapsamasını hatta devletimizin imkanları buna müsaitse, şartlar uygunsa ödemelerin alınmamasını talep ediyoruz. Biz talep etmek zorundayız. Taleplerimizin hepsi sonuçlanmayabilir ama mecbur kaldığımız talepleri dile getiriyoruz. Bu üyelerimizin bize bizzat bildirdiği isteklerdir. Kamu kiracılarına devletimiz kolaylıklar yapıyor. Bunu daha genişleterek tüm kiracıları kapsayan bir kira yardımı olmasını istiyoruz."
Eken, STSO olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel
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