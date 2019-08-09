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STSO, 'Kadın ve Çevre' konulu panel düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), AB Bilgi Merkezi tarafından 'Kadın ve Çevre' konulu panel ile teraryum atölyesi düzenledi.

09.08.2019 15:19 STSO, 'Kadın ve Çevre' konulu panel düzenledi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), AB Bilgi Merkezi tarafından 'Kadın ve Çevre' konulu panel ile teraryum atölyesi düzenledi.

STSO Konferans Salonunda düzenlenen panelde Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Şebnem Özdemir, iklim değişikliği, kadınların çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin rol oynamaları konularında bilgiler verdi.

Dr. Özdemir, küresel ısınmaya dikkat çekerek, "Küresel ısınmanın en önemli nedeni insanların aktiviteleridir. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor. Hakkari Cilo dağlarındaki binlerce yıllık buzullar bile erimeye başlamıştır. Ayrıca küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık ve sel başta olmak üzere doğal afetler artmakta ve iklim değişikliğine bağlı göçler ortaya çıkmaktadır" dedi.

Su tüketiminin azaltılmasının bir çok konuda tasarruflu olmanın önemine değinen Özdemir, ağaç dikimin arttırılması, araç kullanımının azaltılmasının ve evlerden çıkan günlük 1 ila 1,5 kilogram çöpün azaltılarak geri dönüşüm yapılmasının iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına önemli başlıklar olduğunu dile getirdi.

Tüketimin azaltılması konusunda da bilgiler veren Özdemir, "Marketlerden hazır reçel, meyve suyu gibi evde hazırlanabilecek ürünleri almayın, kendiniz yapın. Çevrenizde bulunan doğal üretim yapan üreticileri desteklemeye çalışın ki üretim artsın. En önemlisi de her konuda geri dönüşüme önem vermeliyiz. Eskiyen eşyalarımızı atmayalım, dönüştürelim" dedi.

Özdemir, programa katılan kadınlara geri dönüşüm ve evde yapılabilecek gıdalar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.

Panelin ardından Sivaslı kadınlara teraryum atölyesinde eğitim verildi. Katılımcılar seçtikleri teraryum fanuslarının içine toprak, yapay çim, çakıl gibi malzemeleri yerleştirerek bahçe dekorasyon çalışması yaptı. Program sonunda kadınlar yemekte bir araya geldi. - SİVAS

Avrupa Birliği, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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