Haberler » Spor » STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor - Spor

STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'a yeni otobüs alınması için kampanya başlatacaklarını belirtti.

27.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:12STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig lideri Demir Grup 'a yeni otobüs alınması için kampanya başlatacaklarını belirtti.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliğinde düzenlenen Güvenliği ve Sivasspor'a destek toplantısında konuşan Eken, STSO olarak her zaman Sivasspor'un ve taraftarların yanında bulunduklarını ifade etti.
Taraftar gruplarına ve Sivasspor'a destek olan odaların başında geldiklerine dikkati çeken Eken, "Deplasmanlara otobüs desteklerimiz devam edecek. Bunun dışında yapmamız gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sivasspor A Takımı'nın kullandığı mevcut otobüsün geçmişte STSO tarafından alındığını ve artık yeni bir otobüs alınması gerektiğini dile getiren Eken, şunları kaydetti:
"Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin en önemli markası olan Sivassporumuza destek vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda mevcut otobüs eskidiğinden yeni otobüs almak için kampanya başlatacağız. Bu kampanyaya iş adamlarımız, esnafımız, tüccarımız destek verecek. Sivassporumuz için elimizi taşın altına koymayı sürdüreceğiz. Kampanyanın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın da desteklerini alarak, esnaf arkadaşlarımızla birlikte takımımıza yeni bir otobüs alacağız."

Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:41  Del Piero: "Şoktayım. Sadece spor dünyası değil, tüm dünya şokta..."
17:41  Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te
17:40  Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti
17:31  Hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın mektubu herkesi hüzünlendirdi
17:28  Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor
27.01.2020 17:52:58