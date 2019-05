Stuber Filmi

Stuber Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Stuber, Stu adında bir Uber sürücüsüne el koyan Vic adındaki bir dedektifin atıldığı macerayı konu ediyor. Michael Dowse’un yönetmen koltuğunda oturduğu film in senaryosunu Tripper Clancy kaleme alıyor. Aksiyon türündeki film in oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Betty Gilpin, Amin Joseph gibi isimler yer alıyor.Michael DowseTripper ClancyKaren Gillan, Natalie Morales, Dave Bautista, Betty Gilpin, Mira Sorvino, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Jimmy Tatro , Patricia French , Joshua Mikel, Scott Lawrence, Jennifer Riker, Julia Vasi, Amin Joseph, James William Ballard, Christine Horn, Jennifer 'Ms Fer' Russell, Rene Moran, Victoria Anastasi, Hans Marrero, Lyon Beckwith, Bruno Rose, George Lott, Ashley Geanett Priest, Melody Peng, Chelsea Lambert, Bethany DeZelle, Fernando Martinez, Chris Ward, Amber Chardae RobinsonAksiyonStuberTwentieth Century Fox Film2019ABDİngilizce105 dk.TME (The Moments Entertainment)16.08.2019