31.05.2019 16:26
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Stuber Filmi

Stuber Filmi

Stuber filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Stuber filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Stuber, Stu adında bir Uber sürücüsüne el koyan Vic adındaki bir dedektifin atıldığı macerayı konu ediyor. Michael Dowse’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Tripper Clancy kaleme alıyor. Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Betty Gilpin, Amin Joseph gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Michael Dowse
Senaryo: Tripper Clancy
Oyuncular: Karen Gillan, Natalie Morales, Dave Bautista, Betty Gilpin, Mira Sorvino, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Jimmy Tatro , Patricia French , Joshua Mikel, Scott Lawrence, Jennifer Riker, Julia Vasi, Amin Joseph, James William Ballard, Christine Horn, Jennifer 'Ms Fer' Russell, Rene Moran, Victoria Anastasi, Hans Marrero, Lyon Beckwith, Bruno Rose, George Lott, Ashley Geanett Priest, Melody Peng, Chelsea Lambert, Bethany DeZelle, Fernando Martinez, Chris Ward, Amber Chardae Robinson
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Stuber
Yapımcı Firma: Twentieth Century Fox Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 16.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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