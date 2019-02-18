Studyexpo'da Öğrencileri Geleceğin Meslekleriyle Tanıştıracak

Kaynak: AA

Vodafone'un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenecek "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 2019", dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle buluşturacak.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı, şirketin ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.Fuar, dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle bir araya getirecek.Şirket, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere "Gelecekteki Seni Keşfet" adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve program kapsamında sunduğu "Geleceğin Mesleği" uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak.Alanında Türkiye'nin en geniş katılımlı etkinliği olarak gösterilen fuar, 23-24 Şubat'ta İstanbul Harbiye Hilton, 26 Şubat'ta Ankara Sheraton, 28 Şubat'ta İzmir Hilton ve 2-3 Mart'ta İstanbul Kozyatağı Hilton'da düzenlenecek. Fuara bu yıl toplam 8 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.Fuara, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Güney Afrika, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Malta, Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya ve Japonya gibi ülkelerden seçkin dil okulları katılacak."10 milyon genci iş bulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz"Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedeflediklerini belirterek, gençlerin geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına yardımcı olmak istediklerini bildirdi.Kendi alanında dünyanın en büyük girişimi olarak gösterilen "Gelecekteki Seni Keşfet" programları sayesinde 18 ülkede yaklaşık 10 milyon gencin iş bulmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:"Program kapsamında gençler için uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimciler ile birlikte çalışarak 'Geleceğin Mesleği' adı altında bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamayla gençlerin iş hayatına girmeden önce ve sonrasında kendi yeteneklerini anlamalarını sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz kişilik testini çözen gençler, kendilerine en uygun iş ilanlarına ve bu işlerle ilgili beceri kazanabilecekleri online eğitimlere erişebiliyor. 'Geleceğin Mesleği' uygulamamızı fuarda gençlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."Vodafone'dan gençlere kariyer desteği"Geleceğin Mesleği" uygulaması, gençlerin dijital ekonomide iş bulmak için gerekli yeni beceri ve fırsatlara erişimini sağlayacak, basit ama kapsamlı bir çözüm sunuyor. Sadece Vodafone kullanıcılarının değil herkesin ücretsiz faydalanabildiği uygulama kapsamında ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor.İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkanları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor. Kullanıcılar ayrıca, online kanallar üzerinden dijital beceri eğitimleri sunan ve pek çoğu ücretsiz olan kurslara da ulaşabiliyor. Testleri tamamlayan kullanıcılar, kendi beceri ve ilgi alanlarını özetleyen, öz geçmişlerinde ya da iş başvurularında kullanabilecekleri bir değerlendirme notuna da sahip oluyor.Mart 2018'de duyurulan ve bir milyondan fazla dijital iş imkanının tanıtıldığı uygulamayı bugüne kadar dünyada 459 bin, Türkiye'de ise 105 bin genç kullandı.