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Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Sturridge için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Futbolcunun Gençlerbirliği maçına ağrıları olduğu için çıkmak istemediği belirti. Ancak oyuncunun hesabına alacağı 650 bin euro yatırılınca Gençlerbirliği maçında forma giydi.

18.09.2019 09:29

Trabzonspor'un maç öncesi ligin puansız tek takımı olan Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu futbol ve mücadelesi tartışılırken, ilk kez bordo mavili formayı giyen Daniel Sturridge ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Güneş'te yer alan habere göre; Kulübe yakın çevrelerden aldığı bilgiye göre, Trabzonspor taraftarının Gençlerbirliği maçında görmek istediği Sturridge, ağrılarının olduğunu söyleyip bu karşılaşmaya çıkmak istemedi. İngiliz futbolcu hemen hastaneye götürülerek MR'ı çekildi.

650 BİN EURO YATIRILDI

Çekilen MR'ında hiçbir bulguya rastlanmayan İngiliz yıldızın, ağrılarının nedeni açıklanamadı. İddiaya göre Strurridge, para nedeniyle böyle bir sorun çıkardı. İddiaya göre süre şöyle yaşandı: Bordo-Mavili yönetim, Sturridge'in hesabına alacağı olan 650 bin euroyu yatırdı. Bu gelişmenin ardından da yıldız oyuncu kadroya alındı ve Gençlerbirliği karşısında forma giydi. Yönetiminin oyuncunun bu tavrından hoşlanmadığı ve tekrarlanması halinde tedbir alacağı bildirildi.

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Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı!

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Futbol, Spor

YORUMLAR(14)
CARSI:TURKIYEYE GELEN HER YABANCI FUTBOLCU PARA ICIN GELIR. YOK ŞEHİRMİŞ YOK TARAFTIRMIŞ HİKAYE. PARASINI VERIRSEN OYNAR VERMEZSEN OYNAMAZ. BU KADAR.
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MİSAFİR:bizim takımlar futbolcuyla imzaladığı sözleşmenin gereğini yaparsa bunlara gerek kalmaz. bahaneyle maça çıkmazsa cezayı kesersin. asparagaslara da çok yer vermemek lazım.
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FIRTINA 61:Masallar, masallar. . . Karadeniz gazetesinin yeni bir yalanı daha. . . Bunu da haber diye paylaşıyorsunuz. . .
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HABERLİ:TRRABZONUMUN CANI SAĞOLSUN 600 BİN KOYMAZZ
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DOĞA:Ağrıları olan her yabancı futbolcular için bu şekilde İDAAYA GÖRE haberleri çıkar
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LAZ AKLI:adamın hakkını yatırmamışsın oynamak istememesi doğal. . . senin kara kaşın içinmi allahın trabzonuna geliyor herif ingiltereyi bırakıp. . .
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KING:bır gs taraftarı olarak sunu dusunuyorum ts ıyı bır ekıp guzel bır hava yakaladılar basın ve ts sampıyon olmasını ıstemeyen gruplar engel olmaya calısıyor yalanb haber ınanmıyorum
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ARİFE TARİF:meyveli ağacı taşlarlar hesabı, böyle dedikodularla takımdaki birlikteliği bozmaya çalışıyorlar. federasyon da hakemlerle takımın ayağını çelmeye çalışıyor.
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EROL MEHMET YILDIZ:Doğruysa kadro dışı bırakılmalı.
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STURRİDGE OLAY DANSÖZ DANSI:Yarim yarim eurolar gelsin. Yarim yarim paralar aksın çağlayan gibi. Para verirseniz sakat değilim, vermezseniz sakatım yarim yariiiiiim !
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