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Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, beklenen transfer Sturridge'i KAP'a bildirdi. Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, golcü oyuncu her yıl için 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Oyuncu aynı zamanda 2 milyon euro imza parası alacak.

21.08.2019 17:38
Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı İngiliz forvet Sturridge sağlık kontrolünden geçtikten kısa bir süre sonra bordo mavili ekipten KAP açıklaması geldi.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

-2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

-2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Spor

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