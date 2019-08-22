Sturridge transferinde gerçek ortaya çıktı! Tam 13 kulübün elinden aldı

Trabzonspor, Sturridge ile anlaştığını KAP'a bildirmişti. Yıldız oyuncu, önce sağlık kontrolünden geçti daha sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sturridge'nin transferinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sertaç Güven 38 günlük transfer süreci boyunca oyuncunun tüm ailesiyle görüştü. Oyuncuyu isteyen 13 kulübü bireysel diyaloglarıyla ekarte etti. Keşan motifli formayı giyen İngiliz golcü, "Taraftarımız önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

İngiliz futbolcuya her sezon için 1,5 milyon Euro olmak üzere toplam 4,5 milyon Euro garanti para ödenecek. Futbolcuya ayrıca 2 milyon euro imza ücreti ödenecek.