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Sturridge ve Sörloth, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:02 Sturridge ve Sörloth, AA'nın
Trabzon 'un yıldız oyuncuları Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sturridge ve Sörloth, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde seçim yaptı.
Sturridge, haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını", yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.
Sörloth ise haber kategorisinde ülkesi Norveç'i de anımsattığı için Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" başlıklı fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Burak Akay, Güncel

Kaynak: AA

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