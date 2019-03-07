07 Mart 2019, 09:42
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Stuttgart'ın Yıldızı Ozan Kabak: Bayern Münih'te Oynamayı Kim İstemez

Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, "Bayern Münih'e gider misin?" sorusuna "Bayern Münih'te oynamayı kim istemez?" yanıtını verdi.

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtladı.

"BAYERN MÜNİH'TE OYNAMAYI KİM İSTEMEZ?"

Futbola başladığından beri doğru bir kariyer planı olduğunu söyleyen Ozan, "Bir sonraki adımım Türkiye'den Avrupa'ya gitmekti. Henüz 2 aydır buradayım ve takımı Bundesliga'da tutabilmek istiyoruz. Ancak Bayern Münih'te oynamayı kim istemez? Tabii ki Avrupa'da başka büyük kulüpler kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmalısınız" dedi.

Kendi tarzını ortaya ortaya koymak istediğini ifade eden Ozan, ancak Van Dijk ve Varane gibi kendisini etkileyen oyuncuların bulunduğunu belirtti.

Bayern Münih, Ozan Kabak, Spor


YORUMLAR (5)
84 R.BAGİO: diğer salaklar gibi rehabete kapılmazsan değil münih madrid de bile oynarsın
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HAVUÇ: İyi çalışırsan neden olmasın çocuk. Sen çok başarılı ol ki biz de seninle çok gurur duyalım. (Bir Fenerli)
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HEY: Bari aynı ligdeyken soyleme aslanim
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ANTİ CİMBOŞ: EN FAZLA CİNCONA GERİ GELİRSİN YADA 2. LİGE NE MÜNİH İ
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SİNOP57: iyi
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