Stuttgart, Tolgay Arslan İçin Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Arslan'ın yönetimle yaşadığı gerginlikten dolayı kadro dışı kaldığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun bir süredir parasını alamadığı ve bu konuda yaptığı fedakarlık sonucunda yönetimden ödemelerle ilgili söz aldığı öğrenildi.

450 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Öte yandan 2015 yılında Hamburg'tan 450 bin euro karşılığında transfer edilen Tolgay Arslan , 3.5 sezonluk aranın ardından Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Alınan haberlere göre, Tolgay yeniden Almanya yolcusu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçı kadrosuna almamıştı. Gözden düşen Tolgay Arslan'ı Alman ekibi Stuttgart'ın istediği ve pazarlıkların başladığı öğrenildi.

(Sabah)