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Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

06.09.2019 13:44 Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, su almaya başlayan fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Bota alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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