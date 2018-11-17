Su Alan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:42



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:42

MUĞLA'nın Bodrum açıklarında motoru arıza yapan ve su alan teknedeki 2 kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.Bodrum'da olumsuz hava koşullarına rağmen denize açılan ancak motorunda arıza meydana gelen ve su almaya başlayan teknedeki 2 kişinin yardımına, Sahil Güvenlik yetişti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Bodrum Ortakent açıklarında 'Magi' isimli 6 metrelik özel teknenin su aldığı ve motor bölümünde arıza olduğu bildirildi. Sürüklenmeye de başlayan tekneye bölgede bulunan Sahil Güvenlik Botu, müdahale etti. Ekipler, teknede bulunan Mehmet Özsavran(46) ve Mesut Gürpınar'ı(26), bota alarak, kıyıya çıkardı. Tekne de kıyıya çekilerek, karaya bağlandı. İkilinin gezmek için tekneyle açıldıkları öğrenildi.- Muğla