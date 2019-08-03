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Su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

03.08.2019 18:07 Su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Bodrum, Hüseyin Burnu önlerinde, dün saat 09.30 sıralarında, 'Rapsodi' isimli 14 metrelik yelkenli tekne su alarak yan yattı. Kıyıya yaklaşık 200 metre mesafedeki tekneden telsiz anonslarıyla yardım talebinde bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, su alan teknedeki 2 kişiyi kurtarıp, Bodrum Limanı'na getirdi. İyice su alarak yan yatmış vaziyette büyük bölümü batan tekne ise kurtarılmayı bekliyor.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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