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Su almaya başlayan Rus denizaltısı kontrollü batırılıyor

Kırım'da deniz üssünde bulunan bir Rus denizaltısı su almaya başlayınca kontrollü olarak batırılmaya başlandı.

16.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:35Su almaya başlayan Rus denizaltısı kontrollü batırılıyor
'da deniz üssünde bulunan bir Rus denizaltısı su almaya başlayınca kontrollü olarak batırılmaya başlandı.
Sovyetler Birliğinin 1939 yılında ordunun hizmetine aldığı B-380 tipi denizaltı, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde bulunan bir deniz üssünde bakım ve onarım çalışmasına alınmıştı. Denizaltı dün çalışma sırasında su almaya başladı. Tersane çalışanları dahil herkes limandan uzaklaştırıldı. Deniz Kuvvetlerine bağlı ekipler su alarak batmaya başlayan denizaltının çevresine güvenlik şeridi oluşturdu. Ardından Deniz Kuvvetlerine bağlı römorkörler aracılığıyla denizaltının ani batışı önlendi. Şu anda denizaltı çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığı açıklanırken denizaltının kontrollü bir şekilde batırılacağı belirtildi.
Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Ordu'nun hizmetine giren denizaltı, 1981 yılında Krasnoye Sormovo tersanesinde modernize edildi. Sovyetler Birliği'nin Karadeniz Filosu'nda görev yapan denizaltı, birliğin dağılmasında sonra Ukrayna'ya kaldı. Ukrayna'nın bütçe yetersizliğinden Rusya'ya devrettiği Denizaltı, 2000 yılında yeniden modernize edildi. Rusya Savunma Bakanlığı denizaltıyı 2016 yılında satışa, bakım ve onarıma aldı.
(İHA)

Rusya, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

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