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Su altında Atatürk Portresi yaptılar

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu'nda su altında Atatürk Portresi çizildi.

07.11.2019 00:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:55 Su altında Atatürk Portresi yaptılar

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu'nda su altında Atatürk Portresi çizildi.

Fethiye Deniz Ticaret Odası ve Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu' etkinliğine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan katılırken Azerbaycan, İran, Macaristan, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen ressamlar da denize daldı. Protokol üyeleri ile birlikte diğer ressamlar da doğa resimlerinin yanı sıra Atatürk portresi çalıştı. 7 ülkeden gelen ressamlar deniz altında bayrak açarak selam verdiler.

Sempozyumuna katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Su altında resim yapmak, bunu sergilemek muhteşem bir şey. Geçen sene de kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan gelmişlerdi. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

KARACA: FETHİYE'Yİ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Sanata destek olmak ve Fethiye'nin tanıtımı için güzel bir organizasyondu. Biz Fethiye Belediyesi olarak bu organizasyonun destekçisiyiz. 7 ülkeden gelen birçok ressamla birlikte bu güzel coğrafyanın güzelliklerini birlikte yaşadık. Ortak akılla Fethiye'yi yöneteceğiz demiştik. Yine STK'larımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Hava Oyunları'nı gerçekleştirdik. Fethiye'mizde güzellikler olmaya, yenilikler olmaya devam edecek" dedi. İlk defa dalış gerçekleştirmesine rağmen su altında Atatürk portresi çizdiklerini ifade eden Karaca, "Ressam arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yaptık. Keyifli bir gün geçirdik" dedi. 



Mustafa Kemal Atatürk, Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

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