13.06.2019 20:40
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Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu

Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.

Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşturduğu zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için devriyelerini sürdürüyor.
Su altında gizlenmiş halde bulundu
Dalgıç polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi kesiminde tekneler ile yapılan kontrol ve tarama çalışmaları esnasında, Beyazköy mevkiinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirildi.Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

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