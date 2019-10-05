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Su altında müzik eğitimi

Şahinkaya Koleji 3. sınıf öğrencileri, Müzik dersi kapsamında aldıkları ukulele çalgı eğitimini su altında gerçekleştirerek, sıra dışı bir deneyim yaşadılar.

05.10.2019 11:32Su altında müzik eğitimi

'Sanat Her Yerde' etkinlikleri kapsamında birbirinden farklı alanlarda çalışmalarını gerçekleştiren Şahinkayalı öğrenciler,bu kez müzik derslerini havuza taşıdılar.

Şahinkaya Koleji 3. sınıf öğrencileri, Müzik öğretmeni Tuba Palancı eşliğinde ukulele çalgı eğitimlerini bu hafta havuzda yaptılar. Suya dayanıklı olan makala waterman ukulelerini su altında çalarak, çıkan sesleri duymaya çalışan öğrenciler, bir müzik aletini sıra dışı bir ortamda deneyimleme fırsatı buldular. Su altında harika bir tecrübe edinen öğrenciler, hem yaratıcı bir çalışmaya imza attılar hem de sanatı farklı bir alana taşıyabilmenin mutluluğunu yaşadılar.


Şahinkaya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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