Su altında pankart açıp temsili çaylarını yudumladılar

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) Başkanı Ahmet Sağlam, Devlet Memurları Kanunu'ndaki Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması için bu kez deniz dibinde temsili olarak çay içti. Sağlam, daha önce havada paraşütle uçarken bardağa çay doldurup içmişti.



Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yaklaşık 111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin çay ocaklarında, bulaşıkhanelerde, temizlik işlerinde çalıştırılması, kariyer yapamamaları, girilen pozisyondan emekli olmaları, ek gösterge ve tazminat halklarından yararlanamamaları nedeniyle Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) farklı bir etkinliğe imza attı. Daha önce havada paraşütle uçarken bardağa çay doldurup içen ESİM-SEN Başkanı Ahmet Sağlam, bu kez deniz dibinde temsili çay yudumladı.



Sağlam, bu kez de Antalya'nın Kaş ilçesinde denize açıldı. Dalgıç kıyafetlerini giyen Sağlam ve sendika üyeleri metrelerce derinliğe inerek, "'657'nin kanayan yarası yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın' pankartı açtı. Bununla da yetinmeyen Sağlam ve arkadaşları 3 ince belli bardak içinde bulunan çayı temsili olarak yudumladı.



Kamu kurumlarında sayıları yaklaşık 111 bin olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, sıkıntıları aktarmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydeden Sağlam, "Görev tanımları net bir şekilde yapılmadığından üniversite mezunu kalifiye bir çok personel kanunlara mevzuatlara aykırı olarak çay ocaklarında, bulaşıkhanelerde, temizlik işlerinde angarya tabir ettiğimiz işlerde çalıştırılıyorlar. Kurumlar yıllarca görevde yükselme, unvan değişikliği yapmadığı için kariyer yapma imkanları bulunmuyor. Arkadaşlarımız girdikleri kadrolarda yani en alt kadrolardan emekli olmaktadırlar. Ek göstergelerden tazminatlardan yararlanamıyorlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA