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Su altında yapılan resimler sergilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2. Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı" kapsamında su altında yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

07.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:56
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2. Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı" kapsamında su altında yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.
Ressam Mine Sarmış'ın hazırladığı, Fethiye Deniz Ticaret Odası ile Fethiye Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinliğe 7 ülkeden katılan 14 ressam, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Ressamların su altındaki çalışması da görüntülendi.
Sarmış önderliğinde 5 gün süren proje kapsamında yapılan resimlerden oluşan sergi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde açıldı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın 1480 kilometrelik sahil şeridine ve dantel gibi işlenmiş eşsiz güzellikte koylara sahip olduğunu söyledi.
İlin mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyılarıyla ünlü olduğunu ifade eden Civelek, "Denizimiz, koylarımız, kıyılarımız en önemli değerlerimiz. Doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere bırakmak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Çalıştay, denizlerimizdeki kirliliğin önlenmesi, deniz canlılarının önemi ve denizin korunması konusunda toplumsal bilinç oluşturulması, farkındalık yaratılması konusunda katkı sağladı." dedi.
Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan da resimlerle denizlerdeki kirliliğin ve yaşamın gözler önüne serildiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.
Törene, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Alim Karaca ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Su altında yapılan resimler sergilendi

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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