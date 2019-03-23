Su Altında Yürüme Rekorunu Tekrar Kırmaya Hazırlanıyor

Kaynak: DHA

"Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadın" kategorisinde Guinness rekor denemesi yapacak olan beden eğitimi öğretmeni Bilge Çingigiray Aydın, hazır olduğunu söyledi.Milli sporcu, 1 çocuk annes Bilge Çingigiray Aydın, su altında en uzun yürüyen kadın rekorunu kırmak için her gün havuzda antrenman yapıyor. Gün boyu su dolu havuzun dibinde yürüyüş yapan Aydın, son hazırlıklarını tamamladı.25 Mart'ta İstanbul Ataşehir'de bir havuzda yapacağı dünya rekoru denemesiyle ilgili konuşan Bilge Çingigiray Aydın, dünya rekorunu Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Aydın "Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadınlar dünya rekorunu deneyeceğim. 2 sene önce 67 metre ile ülkemize bu rekoru getirdim. Bu rekordan 5 ay sonra Rus sporcu bu rekoru 69 metreye çıkardı. 2 yıldır benim hayalim bu rekoru tekrar ülkemize getirmekti. Şimdi bu olanaklar sağlandı. Büyük bir organizasyonla 25 kişilik bir ekiple pazartesi denememizi yapacağız.PAZARTESİ GÜNÜ BİR SÜPRİZ DE YAŞANABİLİRAntrenmanların çok güzel geçtiğini, söyleyen milli sporcu "Çok iyi hazırlandım. Kadınlarda bu alanda rekor 69 metrede, erkekler dünya rekoru 79 metrede. İlk hedefim kadınlar rekorunu geçmek olacak. Hedeflerimi yükselttim pazartesi günü bir sürpriz yaşanabilir" diye konuştu.Aydın rekor denemesi hakkında yaptığı açıklamada "Deneme tek nefeste belli bir ağırlıkla, ben 18 kg ağırlıkla kullanacağım. Ben 10 kg elimde, 8 kg belimde olacak. Tek nefeste suyun yüzeyine vücudumun hiçbir kısmı çıkmadan bir performans olacak. Nefesimin bittiği yerde ağırlığı yere bırakıp yüzeye çıkacağım ve hala bilincimin yerinde olması gerekiyor. Hakemler eşliğinde video görüntülerini Guinness dünya rekorları kurumuna gönderip onay bekleyeceğiz." dedi.Görüntü dökümü:------------------Bilge Çingigiray Aydın ile röp-Havuzda antremandan görüntü-Suyun altında yürürken görüntü-Ağırlıkla yürürken görüntü-Genel ve detay görüntü - İstanbul