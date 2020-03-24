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Şu an dişim ağrırsa

Corona virüs salgınını kontrol altına almada üzerimize düşen en önemli görev sosyal izolasyondur. Sosyal izolasyon acil durumlar dışında evden çıkmamak olarak özetlenebilir.

24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01
Şu an dişim ağrırsa

Diş ağrısı çekenler bilirler ki ağrı bazen dayanılmaz boyutlara gelebilir. Yüz ve boyun bölgesindeki büyük şişlikler tehlikeye neden olabilir. Bu gibi durumlarda panik yapılmadan bilgi alınması ilk adım olmalıdır.

Milim Dental Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Direnç Ulaşan konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; 'Birçok klinik günümüz teknolojisinde hastaları ile online bilgi alışverişi yapmaktadır. İnternet sitesi, telefon, mail, sosyal medya üzerinden mesajlarla hatta video konferans sistemleri ile aciliyetiniz hakkında evinizden bilgi alabilirsiniz. Aciliyetiniz kesinleşti ve diş hekimliği hizmeti için evden çıkıyorsanız; sizin ve kurumunuzun azami korunma ve koruma önlemlerini aldığından emin olun.

Peki acil diş hekimliği hizmetleri nelerdir?

Sürekli ve şiddetli diş ağrısı,

Diş etinde, yüzde veya boyunda şişme,

Ağız içinde durmayan kanama,

Travma sonucu dişin sallanması, kırılması veya düşmesidir.

Diğer durumlar acil değildir ve ertelenebilir.

Bu süreci en az zararla atlatmamızın yolu toplumsal bilinçlenmedir.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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