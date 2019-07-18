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"Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olunmadığını söyledi.

18.07.2019 20:46 "Şu anda Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olunmadığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Türkiye'nin S-400'leri almasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.
Trump, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını verdi.
Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

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