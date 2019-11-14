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Su arıtma tesisinde bakım çalışması

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atık Su Arıtma Tesisinde her hafta rutin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

14.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:28Su arıtma tesisinde bakım çalışması
Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atık Su Arıtma Tesisinde her hafta rutin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Çerkez Mevkiinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinin haftalık bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tesis donanımını detaylı şekilde inceleyerek makinelerin durumu kontrol ediliyor. Atık suların toplandığı havuzlarda da inceleme yapan ekipler haftalık düzenli olarak sistemin tarandığını havuzlarda gerekli verimi almak için içerisindeki tüm detayların gözden geçirildiğini aynı zamanda bakımlarını da yapan ekipler yaptıkları açıklamada "Gerek içme suyu tesisi gerekse atık suyu arıttığımız tesisimizde haftalık rutin inceleme ve bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Düzce'de kullanılan suları kirli, temiz ayırmaksızın kontrol altında tutuyoruz. Tesislerimizin çalışma kapasitesinde hiçbir sorun yaşanmadığını değerli vatandaşlarımıza bildirmek isteriz" denildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Taşköprü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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