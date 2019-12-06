Haberler » Güncel » Su arıza ekibi çalışmalarına devam ediyor - Haber

Su arıza ekibi çalışmalarına devam ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan su arızalarını giderme çalışmaları devam ediyor.

06.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:45Su arıza ekibi çalışmalarına devam ediyor
HAKKARİ (İHA) – Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan su arızalarını giderme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan su arızalarını giderme çalışmaları devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede başlatılan çalışmalar eş zamanlı olarak devam ederken, Bulak ve Gazi mahallelerindeki arızalar ekipler tarafından hummalı bir çalışma yürütülerek giderildi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle içme suyu şebeke hatlarında arızaların meydana geldiğini ifade eden belediye yetkilileri, çalışmaların sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yetkililer, "İki ekibimizle birlikte programa aldığımız arızalara eş zamanlı müdahale ediyoruz. Bu çalışmalarımız arızaların tamamı giderilinceye kadar devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 Sivas-afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü - Haber
14:44 Lübnan'da hükümet kurumları önünde gösteriler devam ediyor - Haber
14:44 Kilis Valisi Recep Soytürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:44 Başkan Çavuşoğlu ve Başsavcı Vekili Boyalı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:44 Adana'da baba ve oğlun öldürüldüğü silahlı kavga davasına devam edildi - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:44:47