03.07.2019 11:21
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Su arızaları anında yapılıyor

Su arızaları anında yapılıyor

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızalarını anında yaparak, vatandaşı susuz bırakmıyor.

Kilis Belediyesi Haberleri, Kilis Belediyesi Haberi, Kilis Belediyesi Haber'>Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızalarını anında yaparak, vatandaşı susuz bırakmıyor.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde bulunan su arızalarını anında tespit ederek gerekli onarımı yapıyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Yılbaşı Sokak su arızı, Mezarlık önü su arızı, Kazım Karabekır Mahallesi Dumlupınar Sokak su arızası ve Ekrem Çetin Mahallesi Sayoğlu Sokak su bağlantısı yapıldı. Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri Kilis için gece gündüz çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

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